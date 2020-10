Alfa Romeo rinnova partnership con Sauber: livrea speciale per Imola (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’Alfa Romeo rinnova la partnership con Sauber Motorsport fino al 2021. Una decisione resa ufficiale nelle scorse ore che vedrà i due brand collaborare anche nella prossima stagione. Dopo i due ottavi posti nella classifica costruttori, i due brand puntano ad aumentare le aspettative della vettura in occasione del mondiale 2021 con il nuovo motore Ferrari. Alfa Romeo rinnova partnership con Sauber: quale futuro in per la F1? L’Alfa ha contribuito a far emergere negli anni, piloti del calibro di Leclerc affiancati da esperti come Kimi Raikkonen. Il team principal Frédéric Vasseur ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al futuro della vettura in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’laconMotorsport fino al 2021. Una decisione resa ufficiale nelle scorse ore che vedrà i due brand collaborare anche nella prossima stagione. Dopo i due ottavi posti nella classifica costruttori, i due brand puntano ad aumentare le aspettative della vettura in occasione del mondiale 2021 con il nuovo motore Ferrari.con: quale futuro in per la F1? L’ha contribuito a far emergere negli anni, piloti del calibro di Leclerc affiancati da esperti come Kimi Raikkonen. Il team principal Frédéric Vasseur ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al futuro della vettura in ...

