Alessia Marcuzzi annuncia sui social | “Sono negativa al Covid”

(Di giovedì 29 ottobre 2020)ci tiene ad informare i suoi fans sul proprio status di salute. Arriva l’ennesimo annuncio: ora èal Covid.soltanto ieri hato ai suoi fans che non sarebbe stata presente al bancone de “Le Iene“, come suo solito, perché arrivata agli studi di Cologno Monzese aveva effettuato il test … L'articolosui: “Sonoal Covid” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

FilmNewsItaly: Alessia Marcuzzi: nuovamente positiva al Covid con pungidito

