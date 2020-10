Alberto Angela | il conduttore ha un “contratto speciale” | “Ecco quanto guadagna”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 ottobre 2020)è molto più di un divulgatore scientifico. Figlio del grandissimo Piero, ildi “Ulisse – Il piacere della scoperta” negli anni è diventato una vera icona, amatissimo dai giovani ma anche dai più grandi. Lo dicono anche i dati di ascolto che il suo programma è molto seguito. L’ultima puntata andata in onda, quella dedicata all’ultima regina di Francia Maria Antonietta, ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo quasi 3 milioni di spettatori. Per la precisione 2.952.000 per uno share pari al 13,07%. È stato il programma Rai più visto della serata, secondo solo alla partita trasmessa su Canale 5 Juventus Barcellona. Insomma,piace molto al pubblico e ...