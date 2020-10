“Al momento è occupato il 18% delle terapie intensive a disposizione”, tranquillizza il commissario Arcuri (Di giovedì 29 ottobre 2020) Pur essendo evidente la ‘piena’ di una seconda ondata che, quasi disinvoltamente, in una manciata di settimane ha riportate il Paese in allarme, al momento, sotto l’aspetto sanitario, al di la dei letti ospedalieri occupati nel 70% dei casi da pazienti che potrebbero benissimo ingerire la pillotta a casa, ciò che maggiormente preoccupava era invece la situazione delle terapie intensive. Quale è infatti la reale verità? Un apposito vertice operativo per fare il punto della situazione A dissipare ogni dubbio e, soprattutto a smontare il disastroso allarmismo in atto, (giusto preoccuparsi e stare attenti, ma con calma), la riunione operativa che avuto luogo oggi, con Domenico Arcuri (commissario straordinario all’emergenza Coronavirus), ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 ottobre 2020) Pur essendo evidente la ‘piena’ di una seconda ondata che, quasi disinvoltamente, in una manciata di settimane ha riportate il Paese in allarme, al, sotto l’aspetto sanitario, al di la dei letti ospedalieri occupati nel 70% dei casi da pazienti che potrebbero benissimo ingerire la pillotta a casa, ciò che maggiormente preoccupava era invece la situazione. Quale è infatti la reale verità? Un apposito vertice operativo per fare il punto della situazione A dissipare ogni dubbio e, soprattutto a smontare il disastroso allarmismo in atto, (giusto preoccuparsi e stare attenti, ma con calma), la riunione operativa che avuto luogo oggi, con Domenicostraordinario all’emergenza Coronavirus), ...

