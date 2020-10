Al Maurizio Costanzo Show il teatro e pieno e il pubblico senza mascherine “La provocazione” del conduttore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Il debutto della nuova stagione del, martedì sera in seconda serata su Canale 5, non è di certo passato inosservato. “È normale che ilsiae che siano?”, si sono chiesti in molti sui social con tono polemico osservando ilin sala composta da circa duecento spettatori. La puntata è stata registrata lunedì 26 ottobre, giorno in cui il nuovo dpcm era già in vigore con la chiusura di cinema e teatri. Sul palco molti ospiti, da Mentana a Giletti per citarne alcuni, tuttimascherina e con le barriere di plexiglass a dividerli, distanziamento assente in sala con gli spettatori circondati dal plexiglass. “E’ la ...