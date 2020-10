Al GF VIP 5 arriva un aero per la stanza blu e per gli “arancioni” è malumore (Di giovedì 29 ottobre 2020) Saranno risultate particolarmente indigeste le pappardelle al ragù che Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando hanno preparato per tutti i concorrenti del Grande Fratello VIP 5. Proprio mentre si stavano facendo le porzioni per mangiare tutti insieme in giardino, sulla casa è arrivato una aereo indirizzato ad alcuni dei concorrenti del reality di Canale 5. Per alcuni appunto, ma non per tutti! “C’è un aereo per noi” ha urlato Tommaso riferendosi a Guenda, Maria Teresa e Stefania. Ma di che cosa si tratta? Sulla casa è arrivato un aereo con un messaggio indirizzato ai concorrenti della stanza blu! UN AEREO PER LA stanza BLU SULLA CASA DEL GF VIP 5 Felicissimo Tommaso ha urlato richiamando l’attenzione delle sue compagne di stanza: “Blu is top, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 29 ottobre 2020) Saranno risultate particolarmente indigeste le pappardelle al ragù che Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando hanno preparato per tutti i concorrenti del Grande Fratello VIP 5. Proprio mentre si stavano facendo le porzioni per mangiare tutti insieme in giardino, sulla casa èto una aereo indirizzato ad alcuni dei concorrenti del reality di Canale 5. Per alcuni appunto, ma non per tutti! “C’è un aereo per noi” ha urlato Tommaso riferendosi a Guenda, Maria Teresa e Stefania. Ma di che cosa si tratta? Sulla casa èto un aereo con un messaggio indirizzato ai concorrenti dellablu! UN AEREO PER LABLU SULLA CASA DEL GF VIP 5 Felicissimo Tommaso ha urlato richiamando l’attenzione delle sue compagne di: “Blu is top, ...

