Aifa firma appello su network europeo Agenzie nazionali contro epidemie (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La pandemia ha mostrato la debolezza dei sistemi sanitari nazionali europei. E’ tempo che l’Unione europea si impegni a proteggere i suoi cittadini, fissando nuovi e più ambiziosi standard in termini di protezione, salute e sicurezza sociale. Un obiettivo che può essere raggiunto realizzando Piani sanitari nazionali che includano le Agenzie nazionali di riferimento per le malattie infettive potenzialmente epidemiche, strettamente connesse in un network europeo. E’ l’appello lanciato alle Istituzioni europee, attraverso la prestigiosa rivista Nature, da 15 ricercatori di istituzioni sanitarie, Agenzie governative, università e organizzazioni non governative in Italia, Francia, Usa, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La pandemia ha mostrato la debolezza dei sistemi sanitarieuropei. E’ tempo che l’Unione europea si impegni a proteggere i suoi cittadini, fissando nuovi e più ambiziosi standard in termini di protezione, salute e sicurezza sociale. Un obiettivo che può essere raggiunto realizzando Piani sanitariche includano ledi riferimento per le malattie infettive potenzialmente epidemiche, strettamente connesse in un. E’ l’lanciato alle Istituzioni europee, attraverso la prestigiosa rivista Nature, da 15 ricercatori di istituzioni sanitarie,governative, università e organizzazioni non governative in Italia, Francia, Usa, ...

Luciano06815942 : RT @Rosy87234986: Per chi, come me, pensa che sia sta bloccata perché costa pochissimo. Grazie Aifa: Covid 19: chiediamo ad Aifa di riprist… - Rosy87234986 : Per chi, come me, pensa che sia sta bloccata perché costa pochissimo. Grazie Aifa: Covid 19: chiediamo ad Aifa di r… - ottopagine : Coronavirus, Aifa firma appello 'Nature' - maryfagi : Aifa: #Covid 19: chiediamo ad #Aifa di ripristinare l'uso dell’ #idrossiclorochina - Firma la petizione!… - princigallomich : Aifa firma appello su network europeo Agenzie nazionali contro epidemie -

Ultime Notizie dalla rete : Aifa firma Aifa firma appello su network europeo Agenzie nazionali contro epidemie Il Denaro Aifa firma appello su network europeo Agenzie nazionali contro epidemie

ROMA (ITALPRESS) – La pandemia ha mostrato la debolezza dei sistemi sanitari nazionali europei. E’ tempo che l’Unione europea si impegni a proteggere i suoi cittadini, fissando nuovi e più ambiziosi s ...

Appello per un network europeo per la gestione di emergenze epidemiche

L'appello è stato lanciato da 15 ricercatori europei ed è stato firmato dai vertici di Aifa, Spallanzani e Consiglio Superiore di Sanità ...

ROMA (ITALPRESS) – La pandemia ha mostrato la debolezza dei sistemi sanitari nazionali europei. E’ tempo che l’Unione europea si impegni a proteggere i suoi cittadini, fissando nuovi e più ambiziosi s ...L'appello è stato lanciato da 15 ricercatori europei ed è stato firmato dai vertici di Aifa, Spallanzani e Consiglio Superiore di Sanità ...