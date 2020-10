Agenzia delle Entrate: nuovi servizi da casa, ecco quali sono (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sull’onda del telelavoro e della progressiva e sempre più estesa digitalizzazione dei servizi e delle attività lavorative, possibili anche da casa, ecco che l’Agenzia delle Entrate introduce nuovi servizi di cui l’utente può avvalersi comodamente, restando nel proprio ambiente domestico, ed evitando quindi le code allo sportello e il tipico stress prodotto da quella situazione. Facciamo allora chiarezza e vediamo cosa cambia, con queste novità che vanno nella direzione della semplificazione e velocizzazione del rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione. Se ti interessa saperne di più sulle dimissioni telematiche, cosa sono e chi deve farle, clicca qui. ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sull’onda del telelavoro e della progressiva e sempre più estesa digitalizzazione deiattività lavorative, possibili anche dache l’introducedi cui l’utente può avvalersi comodamente, restando nel proprio ambiente domestico, ed evitando quindi le code allo sportello e il tipico stress prodotto da quella situazione. Facciamo allora chiarezza e vediamo cosa cambia, con queste novità che vanno nella direzione della semplificazione e velocizzazione del rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione. Se ti interessa saperne di più sulle dimissioni telematiche, cosae chi deve farle, clicca qui. ...

Agenzia_Ansa : A #Genova entrerà in vigore questa sera, la nuova #ordinanza anti-contagi del sindaco Marco #Bucci che impone dal… - Agenzia_Ansa : La #Procura di #Roma è pronta a chiudere le indagini in relazione al rapimento, alle torture e all'#omicidio di Giu… - Agenzia_Ansa : No a chiusure, centinaia in piazza a #Napoli. Sit- in e cori al Vomero, forte presidio delle forze dell'ordine… - marcomarkiori : @Mandolesi_Giu E perche' mai lo deve erogare l'Agenzia delle Entrate? Non me lo spiego. - OGGIRIO : @Agenzia_Ansa @GiuseppeConteIT .. delle superiori ed universitari oppure non esiste ed allora abbiamo vinto e non n… -

Ultime Notizie dalla rete : Agenzia delle Stazioni di ricarica per veicoli elettrici: nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate sull'IVA Lavori Pubblici L’Agenzia del farmaco: vaccino a gennaio-febbraio "Ci saranno le prime dosi per i soggetti a rischio"

Il vaccino per il Covid "si potrebbe avere in uso clinico, cioè a disposizione dei soggetti a rischio tra gennaio e febbraio". Ne è certo Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia italiana del f ...

Con F24EP si compilano i quadri ST

Le amministrazioni dello stato che effettuano le ritenute Irpef sui redditi di lavoro autonomo versandole con gli F24EP sono tenute alla compilazione ...

Il vaccino per il Covid "si potrebbe avere in uso clinico, cioè a disposizione dei soggetti a rischio tra gennaio e febbraio". Ne è certo Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia italiana del f ...Le amministrazioni dello stato che effettuano le ritenute Irpef sui redditi di lavoro autonomo versandole con gli F24EP sono tenute alla compilazione ...