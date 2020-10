Africa, Champions League: rinviate semifinale e finale, troppi positivi nel Raja Casablanca (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’emergenza Coronavirus colpisce anche gli atti conclusivi della Champions League Africana. La confederazione ha infatti deciso di rinviare a data da destinarsi la semifinale di ritorno tra Zamalek e Raja Casablanca e di conseguenza anche la finale del torneo continentale. La causa del cambio di programma è l’elevato numero di giocatori del Casablanca positivi al Covid-19: i marocchini infatti avrebbero avuto a disposizione soltanto dieci giocatori per il ritorno della semifinale, dopo aver perso per 1-0 l’andata. In tutto ciò resta in attesa la prima squadra finalista: l’Al Ahly ha infatti già strappato il pass per l’atto conclusivo, ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’emergenza Coronavirus colpisce anche gli atti conclusivi dellana. La confederazione ha infatti deciso di rinviare a data da destinarsi ladi ritorno tra Zamalek ee di conseguenza anche ladel torneo continentale. La causa del cambio di programma è l’elevato numero di giocatori delal Covid-19: i marocchini infatti avrebbero avuto a disposizione soltanto dieci giocatori per il ritorno della, dopo aver perso per 1-0 l’andata. In tutto ciò resta in attesa la prima squadra finalista: l’Al Ahly ha infatti già strappato il pass per l’atto conclusivo, ...

sportface2016 : #ChampionsLeague africana, troppi casi #COVID19 nel #Casablanca: rinviate semifinale e finale - MarioBocchio : RT @RivistaUndici: «Il calcio, in Africa, è un’impalcatura per la vita, come la famiglia o la religione. Aiuta molti giovani con la loro sa… - GabriGianuz : RT @RivistaUndici: «Il calcio, in Africa, è un’impalcatura per la vita, come la famiglia o la religione. Aiuta molti giovani con la loro sa… - italymystery : RT @RivistaUndici: «Il calcio, in Africa, è un’impalcatura per la vita, come la famiglia o la religione. Aiuta molti giovani con la loro sa… - Dondolino72 : RT @RivistaUndici: «Il calcio, in Africa, è un’impalcatura per la vita, come la famiglia o la religione. Aiuta molti giovani con la loro sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Africa Champions CHAMPIONS LEAGUE africana, rinviate semifinale e finale per Covid-19 Sportface.it Africa, Champions League: rinviate semifinale e finale, troppi positivi nel Raja Casablanca

L’emergenza Coronavirus colpisce anche gli atti conclusivi della Champions League africana. La confederazione ha infatti deciso di rinviare a data da destinarsi la semifinale di ritorno tra Zamalek e ...

Tra corridoi sanitari e squadre multietniche, Champions vera comunità europea sotto la pandemia

Lo ha dimostrato con tutta l'efficacia dell'immediatezza visiva Midtjylland-Atalanta: ventuno diverse nazionalità in campo, tra passaporti ...

L’emergenza Coronavirus colpisce anche gli atti conclusivi della Champions League africana. La confederazione ha infatti deciso di rinviare a data da destinarsi la semifinale di ritorno tra Zamalek e ...Lo ha dimostrato con tutta l'efficacia dell'immediatezza visiva Midtjylland-Atalanta: ventuno diverse nazionalità in campo, tra passaporti ...