Adele, «il mio Halloween da single gattara»: niente love story con Skepta (Di giovedì 29 ottobre 2020) Niente love story tra Adele e Skepta. A smentire il rumoroso gossip ci ha pensato la cantante britannica, postando su Instagram un messaggio che non lascia spazio a fraintendimenti: «Grazie a tutto lo staff di Saturday Night Live per la meravigliosa esperienza», ha scritto l’artista londinese dopo l’ospitata nel celebre programma americano. «Felice Halloween, ora torno nella mia tana a fare la (single) gattara che sono». Leggi su vanityfair (Di giovedì 29 ottobre 2020) Niente love story tra Adele e Skepta. A smentire il rumoroso gossip ci ha pensato la cantante britannica, postando su Instagram un messaggio che non lascia spazio a fraintendimenti: «Grazie a tutto lo staff di Saturday Night Live per la meravigliosa esperienza», ha scritto l’artista londinese dopo l’ospitata nel celebre programma americano. «Felice Halloween, ora torno nella mia tana a fare la (single) gattara che sono».

28 ott 2020 - ‘Torno nella mia caverna ora’, scrive sui social la cantante britannica, che giorni fa è tornata in pubblico al ‘Saturday Night Live’.

