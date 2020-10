Accademia Volley | slitta a gennaio l’inizio della serie C

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ delle ultime ore la notaFipav Campania con quale viene ratificato l’iniziostagione agonista al 2021. Per l’, quindi, non più esordio il 21 Novembre, come inizialmente previsto, ma direttamente nel nuovo anno, salvo ulteriori complicazioni che nessuno si augura non solo sotto il profilo sportivo. La squadra intanto proseguirà regolamente negli allenamenti come già da un mese a questa parte, cercando di sfruttare queste ulteriori settimane a disposizione per rodare tutti i meccanismi atletici e tecnici. Di seguito il testo ufficiale emesso dalla Fipav Campania: Il Commissario StraordinarioFipav Campania, Guido Pasciari, dopo un lungo confronto con i Presidenti Territoriali, annuncia lo ...