Abhinav | 12 anni | è tra i più giovani volontari a testare il vaccino anti-Covid

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Si chiama, ha 12ed è uno dei piùcoinvolti nella sperimentazione delnegli Usa. A raccontare la sua storia è la testata americana Cnn, affermando che la scorsa settimana un team dell’ospedale pediatrico di Cincinnati ha testato ilsu 100 bambini della stessa età del ragazzino.Il dottor Robert Frenck, che sta guidando la sperimentazione per il-19 di Pfizer nella struttura, ha dichiarato: “Stiamo osservando le reazioni al. In questo momento siamo in pausa pianificata per assicurarci che tutto proceda nella maniera più sicura possibile”. La Cnn afferma che tra gli ...