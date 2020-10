“Abbiamo registrato un calo dell’80%”

Leggi su cronachesalerno

di Erika Noschese "Rispetto allo scorso anno stiamo subendo undegli introiti pari all'80% circa e, in vista del Natale, la situazione non sembra essere tanto delle migliori". Rabbia, rassegnazione, preoccupazione: sono questi gli stati d'animo che, in questi giorni, vivono i commercianti salernitani, colpiti dall'ennesimo decreto firmato domenica mattina dal presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte. La situazione non è delle migliori neanche per i fioristi che speravano di poter recuperare una minima parte del guadagno ormai perso nei giorni del 1 e 2 novembre. Ad oggi, la situazione non sembra essere molto chiara, e l'incognita vera resta l'apertura dei cimiteri.