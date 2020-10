A Sappada 940 abitanti sottoposti al test

(Di giovedì 29 ottobre 2020) I primi risultati provvisori dello screening mediante tampone nasofaringeo per Covid-19, effettuato adal 22 al 24 ottobre scorso, rilevano come si sonoal940 su 1292, pari al 72,76% della popolazione. I nuovi positivi individuati dal tampone sono 22 (2,34% dei 940) mentre sono 16 (1,70%) i pregressi positivi e ripositivizzati ancora attivi. Sono 890 (94,68%) i negativi aldi cui 859 (91,38%) mai risultati positivi e 31 i guariti (3,30%), una persona è deceduta (0,11%). A fornire i dati è il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi che informa anche sulle analisi del focolaio epidemico a, riferite al periodo dal 3 settembre al 17 ottobre, quando sono stati registrati 53 casi di ...

