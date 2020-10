A Portici il M5s invita alla manifestazione contro il governo M5s | siamo alle comiche

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto( Na) – Incredibile ma vero: Alessandro Caramiello, consigliere comunale del M5s di, in questi minuti sta inviando su whatsapp un messaggio paradossale a dir poco. “Buonasera a tutti”, scrive Caramiello, “domani si svolgerà unapacifica NON politicaore 20:30 a Piazza San Ciro. Unaorganizzata da due giovani porticesi e coadiuvata da alcune associazioni di categoria. Vi giro due comunicati stampa”. I comunicati stampa in questione riguardano una iniziativa di protestail dpcm varato dal, e contengono messaggi molto duri. Caramiello evidentemente ignora, o finge di ignorare, che il dpcm è stato varato dal ...