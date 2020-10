A luglio Salvini tuonava: 'Basta distanziamento sociale'. Ora si muore (Di giovedì 29 ottobre 2020) Se gli italiani non avessero la memoria di un pesce rosso, il primo bersaglio della rabbia sociale che sta esplodendo in questi giorni sarebbe Matteo Salvini. Lui, e tutto il suo entourage leghista e ... Leggi su globalist (Di giovedì 29 ottobre 2020) Se gli italiani non avessero la memoria di un pesce rosso, il primo bersaglio della rabbiache sta esplodendo in questi giorni sarebbe Matteo. Lui, e tutto il suo entourage leghista e ...

Fedez : Salvini senza mascherina al convegno sul Covid in Senato: «Non ce l’ho e non me la metto» 27 Luglio 2020. Purtroppo… - kimilfung : RT @DomRainaldi: 'Matteo Salvini non è solo un bugiardo, mistificatore, sciacallo e razzista: è soprattutto un nemico degli italiani. È lui… - DomRainaldi : 'Matteo Salvini non è solo un bugiardo, mistificatore, sciacallo e razzista: è soprattutto un nemico degli italiani… - RiminiFuturo : RT @globalistIT: Un arruffapopolo irresponsabile che ha cavalcato il negazionismo: ecco Matteo salvini. Il commento di Globalist. https://… - Quoretorino : RT @globalistIT: Un arruffapopolo irresponsabile che ha cavalcato il negazionismo: ecco Matteo salvini. Il commento di Globalist. https://… -