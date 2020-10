750 euro di bonus per gli studenti: a chi spettano? (Di giovedì 29 ottobre 2020) 750 euro di bonus straordinario per gli studenti. Ecco come richiederlo subito. Due tipi di bonus L’EBTC differenzia la somma dell’aiuto secondo il tipo dello studio che hanno finalizzato gli studenti. Per i figli dei lavoratori del turismo che si sono diplomati nell’anno accademico 2019/2020 il contributo è di 400 euro. Mentre se si tratta di un laureato nello stesso anno, la somma sale a 750 euro A chi è rivolto La platea dei richiedenti deve possedere gli stessi requisiti della richiesta del bonus straordinario di 250 euro. Pertanto, i genitori devono essere stati o sono dipendenti delle aziende turistiche da almeno 12 mesi. La sede di queste aziende deve essere circoscritta alle province di Napoli, ... Leggi su android-news.eu (Di giovedì 29 ottobre 2020) 750distraordinario per gli. Ecco come richiederlo subito. Due tipi diL’EBTC differenzia la somma dell’aiuto secondo il tipo dello studio che hanno finalizzato gli. Per i figli dei lavoratori del turismo che si sono diplomati nell’anno accademico 2019/2020 il contributo è di 400. Mentre se si tratta di un laureato nello stesso anno, la somma sale a 750A chi è rivolto La platea dei richiedenti deve possedere gli stessi requisiti della richiesta delstraordinario di 250. Pertanto, i genitori devono essere stati o sono dipendenti delle aziende turistiche da almeno 12 mesi. La sede di queste aziende deve essere circoscritta alle province di Napoli, ...

Ultime Notizie dalla rete : 750 euro 750 euro di bonus per gli studenti: a chi spettano? Android News Covid, Fondazione Cr Perugia dona 32 ventilatori polmonari e 20 postazioni di terapia intensiva

Monitor e centraline per i sistemi di monitoraggio per la terapia intensiva, 32 ventilatori polmonari fissi e da trasporto. Vale circa 800 mila euro l’insieme delle apparecchiature che la Fondazione C ...

Ostuni - Villanova. 1 milione e 750 mila euro per il dragaggio del porto

Il Comune di Ostuni ha ottenuto un finanziamento regionale di 1.750.000,00 euro per gli “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti” nell’ambito dei POR ...

