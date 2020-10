3 giovani aprono un locale a Livorno. “Dobbiamo reinventarci. La crisi può essere opportunità" (Di giovedì 29 ottobre 2020) Mentre il dpcm imponeva la chiusura di bar e ristoranti alle 18, a Livorno nasceva un nuovo locale. Il Surfer Joe, guidato da Luca e Lorenzo Valdambrini e da Francesco Tonarini, ha aperto le sue porte il 26 ottobre e, nonostante tutto, lo ha fatto con ottimismo e speranza rivolta al futuro, perché “dobbiamo trasmettere fiducia, altrimenti si muore”. Lo racconta il Corriere della sera: “Abbiamo dieci dipendenti con tanta voglia di fare”, dice uno dei soci, Francesco Tonarini. “Ci siamo ritrovati in piena pandemia che eravamo a metà cantiere, ci siamo interrogati se mollare tutto ma abbiamo detto no, dobbiamo andare avanti. Con la nostra apertura vogliamo dare un segnale a tutti i bar e ristoranti. Dobbiamo mettere in campo tutte le nostre energie, dobbiamo reinventarci, non dobbiamo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) Mentre il dpcm imponeva la chiusura di bar e ristoranti alle 18, anasceva un nuovo. Il Surfer Joe, guidato da Luca e Lorenzo Valdambrini e da Francesco Tonarini, ha aperto le sue porte il 26 ottobre e, nonostante tutto, lo ha fatto con ottimismo e speranza rivolta al futuro, perché “dobbiamo trasmettere fiducia, altrimenti si muore”. Lo racconta il Corriere della sera: “Abbiamo dieci dipendenti con tanta voglia di fare”, dice uno dei soci, Francesco Tonarini. “Ci siamo ritrovati in piena pandemia che eravamo a metà cantiere, ci siamo interrogati se mollare tutto ma abbiamo detto no, dobbiamo andare avanti. Con la nostra apertura vogliamo dare un segnale a tutti i bar e ristoranti. Dobbiamo mettere in campo tutte le nostre energie, dobbiamo, non dobbiamo ...

