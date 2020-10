27 milioni di euro con i gratta e vinci. La cifra intascata da 12 persone: ma li hanno scoperti (Di giovedì 29 ottobre 2020) Incredibile quanto scoperto dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, che ha eseguito sequestri nei confronti di 12 indagati. Dipendenti ed ex dipendenti di Lottomatica si sarebbero infatti appropriati illecitamente di quattro biglietti vincenti del ‘gratta e vinci’, per un totale pari a 27 milioni di euro. Sono stati in grado di trovare questi tagliandi vincenti tra il 2015 e il 2019. Devono rispondere di diversi reati. I finanzieri hanno agito su delega della Procura di Roma. Le accuse a loro carico sono truffa aggravata, accesso abusivo ai sistemi informatici, ricettazione e autoriciclaggio di capitali illeciti. I primi due biglietti facevano riferimento al ‘Super Cash’ ed avevano un valore di 7 milioni ciascuno. Il primo premio lo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) Incredibile quanto scoperto dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, che ha eseguito sequestri nei confronti di 12 indagati. Dipendenti ed ex dipendenti di Lottomatica si sarebbero infatti appropriati illecitamente di quattro biglietti vincenti del ‘’, per un totale pari a 27di. Sono stati in grado di trovare questi tagliandi vincenti tra il 2015 e il 2019. Devono rispondere di diversi reati. I finanzieriagito su delega della Procura di Roma. Le accuse a loro carico sono truffa aggravata, accesso abusivo ai sistemi informatici, ricettazione e autoriciclaggio di capitali illeciti. I primi due biglietti facevano riferimento al ‘Super Cash’ ed avevano un valore di 7ciascuno. Il primo premio lo ...

AzzolinaLucia : Nel #DecretoRistori, approvato oggi pomeriggio in Consiglio dei Ministri, sono stati stanziati ulteriori 85 milioni… - mariaederaM5S : Con il decreto ministeriale firmato dalla Ministra @AzzolinaLucia, 3,6 milioni di euro andranno alle scuole per la… - Mov5Stelle : Nel #decretoRistori stanziamo 30 milioni di euro per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici… - scossa_liberale : RT @gidelbalzo: Franceschini vuole fare una “#Netflix di Stato” con 10 milioni di euro. Ma esiste già la Rai che costa 1,8 miliardi e non h… - PiramideRossa : “Gratta e vinci” vincenti per 24 milioni di euro incassati anziché venderli: due dipendenti mantovani denunciati -… -

Ultime Notizie dalla rete : milioni euro Alitalia: logo, slot e «MilleMiglia» valgono 220 milioni di euro Corriere della Sera Buzzoole, 5 milioni di aumento di capitale per potenziare l'offerta tecnologica

Buzzoole annuncia di aver concluso un aumento di capitale da 5 milioni di euro, sottoscritto dal Fondo Italia Venture II di CDP Venture Capital SGR, Vertis SGR e StarTIP (gruppo Tamburi Investment ...

L’Aeroporto ‘Luigi Ridolfi’ di Forlì torna a volare

“Abbiamo consegnato 12 milioni di euro a Parma per l’allungamento della pista- spiega Bonaccini– e vogliamo confermare anche per Forlì la stessa cifra. Si tratta di un investimento necessario per uno ...

Buzzoole annuncia di aver concluso un aumento di capitale da 5 milioni di euro, sottoscritto dal Fondo Italia Venture II di CDP Venture Capital SGR, Vertis SGR e StarTIP (gruppo Tamburi Investment ...“Abbiamo consegnato 12 milioni di euro a Parma per l’allungamento della pista- spiega Bonaccini– e vogliamo confermare anche per Forlì la stessa cifra. Si tratta di un investimento necessario per uno ...