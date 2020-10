20 idee Natalizie riciclando barattoli di vetro + cartamodelli da scaricare

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Ecco un modo davvero carino di riciclare idi, niente di più semplice ed economico da realizzare per il nostro Natale. Nelle nostre case ce ne sono sempre in quantità industriale, visto il largo uso in commercio di questi contenitori, e allora cosa c’è di meglio del riciclo? Vediamo le menti creative del web quante soluzioni e creazioni ci propongono.condiLa prima candela è stata realizzata con un barattolo di, sale grosso, colla vinilica, spago e bacche. La seconda con merletto, neve artificiale e pigne. Candele in barattolo realizzate con stancil, vernice e neve artificiale. Ancora una candela semplicissima da realizzare tutto quello che occorre sono glitter e colla ...