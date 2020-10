2 mele al giorno riducono il rischio d’infarto, ecco come (Di giovedì 29 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Se avete sempre creduto al detto “Una mela al giorno toglie il medico di torno”, sappiate che siete stati ingannati perché al fine di ottenere effetti positivi sul cuore grazie alle mele, bisogna mangiarne due per 8 settimane consecutive. A questa conclusione sono giunti i ricercatori dell’Università di Reading in collaborazione con la Fondazione Edmund … 2 mele al giorno riducono il rischio d’infarto, ecco come Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di giovedì 29 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Se avete sempre creduto al detto “Una mela altoglie il medico di torno”, sappiate che siete stati ingannati perché al fine di ottenere effetti positivi sul cuore grazie alle, bisogna mangiarne due per 8 settimane consecutive. A questa conclusione sono giunti i ricercatori dell’Università di Reading in collaborazione con la Fondazione Edmund … 2alild’infarto,Impronta Unika.

Cuoredifango : @mgmaglie grande persona oltre che ottima giornalista, come con le mele un suo articolo al giorno toglie il libtard… - Eamlaen : @StrowmanDr Se sei a casa non puoi coltivare mele, e senza una mela al giorno il medico lavora - Roberto17083459 : @Specialcla @LuiginaSi Lo usavo 20 anni fa in pasticceria Buona serata 2 mele al giorno Tolgono il medico di torno ???? - LizadiGennaro : @Riflettente Allevo bovini e ho lavorato ogni santo giorno dovendo sopportare tutti i casalinghi disperati che post… - gramantovani1 : RT @chiccotesta: Prima il caffè senza zucchero. Poi niente super alcolici. Poi la coca zero. La pasta 2 volte alla settimana . Il vino un b… -

Ultime Notizie dalla rete : mele giorno Mela, festa lunga solo un giorno L'Arena Sibillini in Rosa: Montedinove, tra i profumi dell’antica mela di montagna

Non più eventi per evitare assembramenti ed il Grand Tour delle Marche accende i riflet-tori dove gli assembramenti non ci sono… per natura! La montagna che non vuol morire si ripro-pone, anche con le ...

AirPods 3 con gesture senza tocco e rotelline?

Un paio di AirPods, standard oppure Pro, da poter controllare senza mai toccare gli auricolari: un'idea che non sembra impossibile.

Non più eventi per evitare assembramenti ed il Grand Tour delle Marche accende i riflet-tori dove gli assembramenti non ci sono… per natura! La montagna che non vuol morire si ripro-pone, anche con le ...Un paio di AirPods, standard oppure Pro, da poter controllare senza mai toccare gli auricolari: un'idea che non sembra impossibile.