2 lavoratori su 3 sceglieranno l' holiday working | È una rivoluzione

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Lavorare respirando a pieni polmoni l’aria aperta della campagna, oppure da una casa vista mare o in uno chalet di montagna: non; un’utopia, ma una tendenza che si imporrà sempre di più. Si chiama “” e, secondo un’indagine condotta da AirBnb, sarà la formula preferita degli smart workers per la prossima stagione: duesu tre, intervistati dal colosso dell’ospitalità, hanno ammesso di sognare di lavorare da remoto da un luogo solitamente giudicato “di vacanza”. Guai, però, a definirla un scelta da alternativi. Alberto Mattei, fondatore della community “Nomadi digitali”, ci tiene a fare una precisazione: ”L’immagine dello smart workers che con lo zainetto gira per il mondo ...