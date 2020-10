Zingaretti | Il governo dialoghi con l' opposizione Il nemico è il Covid

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nicola, in una lettera a La Repubblica. chiede compattezza a tutte le parti per sconfiggere il virus. Il segretario del Pd, ribadisce come sia necessario per ilfocalizzarsi “sull’efficienza e la serietà, sul dialogo e l’apertura con il Paese, le persone, le forze produttive e sociali, il tessuto associativo” anche coinvolgendo e confrontandosi “con le forze di”.“l virus non; mai stato sconfitto, lo diciamo da sempre e abbiamo sempre previsto che la battaglia sarebbe stata lunga e durissima”, continua. “Un giorno, quando tutto sarà finito, troveremo il tempo per discutere dell’irresponsabilità di chi ha ridicolizzato le regole per continuare a vivere sicuri, di ...