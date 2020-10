Zangrillo provoca Galli: “Mi denunci”. E lui risponde a Cartabianca (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il professor Massimo Galli, responsabile del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, a Cartabianca ha risposto alla provocazione di Alberto Zangrillo che ieri durante la trasmissione L’aria che tira gli aveva chiesto di denunciarlo: “Non posso querelarlo perché il reato di negazionismo e riduzionismo non esiste in questo paese. Forse per fortuna… Ciascuno è responsabile di quello che dice e delle basi scientifiche su cui parla. Se lui ritiene di essere stato attaccato, è un problema suo. Il mio problema non è occuparmi di questa persona o di altri che hanno passato l’estate a dire cose che puntualmente non si sono avverate. Non mi voglio iscrivere tra coloro che hanno sottovalutato la cosa neanche vagamente. Mi è anche costata la ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il professor Massimo, responsabile del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, aha risposto allazione di Albertoche ieri durante la trasmissione L’aria che tira gli aveva chiesto di denunciarlo: “Non posso querelarlo perché il reato di negazionismo e riduzionismo non esiste in questo paese. Forse per fortuna… Ciascuno è responsabile di quello che dice e delle basi scientifiche su cui parla. Se lui ritiene di essere stato attaccato, è un problema suo. Il mio problema non è occuparmi di questa persona o di altri che hanno passato l’estate a dire cose che puntualmente non si sono avverate. Non mi voglio iscrivere tra coloro che hanno sottovalutato la cosa neanche vagamente. Mi è anche costata la ...

Il professor Massimo Galli, responsabile del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, a Cartabianca ha risposto alla provocazione di Alberto Zangrillo che ieri durante la ...

