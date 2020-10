X Factor Live: ecco tutte le novità della prima puntata (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Per il primo appuntamento di X Factor Live abbiamo alcune novità. I 12 concorrenti presenteranno i loro brani inediti, e non solo. Scopriamo insieme cosa succederà stasera sul palco Stasera ci sarà il primo appuntamento di X Factor Live e c’è immediatamente una novità. I 12 concorrenti presenteranno, per la prima puntata, i loro brani inediti. “È una piccola rivoluzione – racconta Eliana Guerra, curatrice del talent – Quest’anno abbiamo deciso di dare voce a loro, di ascoltare la loro urgenza e sentire quello che hanno da dire.” Il 30 ottobre uscirà un Mixtape in cui ci saranno gli inediti di Blind, Blue Phelix, Casadilego, Cmqmartina, Eda Marì, Little Pieces of Marmelade, Manitoba, ... Leggi su zon (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Per il primo appuntamento di Xabbiamo alcune novità. I 12 concorrenti presenteranno i loro brani inediti, e non solo. Scopriamo insieme cosa succederà stasera sul palco Stasera ci sarà il primo appuntamento di Xe c’è immediatamente una novità. I 12 concorrenti presenteranno, per la, i loro brani inediti. “È una piccola rivoluzione – racconta Eliana Guerra, curatrice del talent – Quest’anno abbiamo deciso di dare voce a loro, di ascoltare la loro urgenza e sentire quello che hanno da dire.” Il 30 ottobre uscirà un Mixtape in cui ci saranno gli inediti di Blind, Blue Phelix, Casadilego, Cmqmartina, Eda Marì, Little Pieces of Marmelade, Manitoba, ...

XFactor_Italia : ?? BIG SURPRISE! ?? Il primo Live di #XF2020 sarà lo show dei 12 brani originali dei concorrenti di X Factor 2020! - MarioManca : #XF2020: al via i Live, tra inediti e misure di sicurezza - LaStampa : I live in onda su Sky Uno da giovedì 29: figuranti al posto del pubblico e niente finale al Forum. Dopo lo show sar… - lamescolanza : X Factor, i live partono dagli inediti, addio all’effetto Colosseo: il pubblico sarà «fake» - SkyTG24 : THE ROAD TO X FACTOR, scopri come i concorrenti si preparano ai Live -