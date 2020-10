Whirlpool, operai bloccano raccordo autostradale (VIDEO) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ancora proteste a Napoli contro la chiusura dello stabilimento Whirpool di via Argine. In questo momento i lavoratori hanno bloccato l’arteria autostradale adiacente alla fabbrica di Ponticelli. Sono circa 200 gli operai in protesta contro la chiusura del sito prevista per il 31 ottobre. “Chiedono immediatamente un tavolo con Conte per scongiurare e riavere un confronto sulla scellerata chiusura del sito di Napoli” spiegano i lavoratori. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ancora proteste a Napoli contro la chiusura dello stabilimento Whirpool di via Argine. In questo momento i lavoratori hanno bloccato l’arteriaadiacente alla fabbrica di Ponticelli. Sono circa 200 gliin protesta contro la chiusura del sito prevista per il 31 ottobre. “Chiedono immediatamente un tavolo con Conte per scongiurare e riavere un confronto sulla scellerata chiusura del sito di Napoli” spiegano i lavoratori. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

CarloCalenda : Non per tutte le crisi c’è una soluzione. L’operato di Di Maio non è censurabile perché non è riuscito a salvare Wh… - myrtamerlino : Ho seguito, ho dato voce ai lavoratori della #Whirlpool tantissime volte.Considero le loro sofferenze anche le mie.… - Agenzia_Italia : Gli operai Whirlpool bloccano l'autostrada, 'Conte ci riceva' - veronica270588 : RT @fanpage: Ultim'ora Protestano gli operai dello stabilimento Whirlpool. Tutto bloccato in autostrada - ilfattovideo : Whirlpool, gli operai in corteo bloccano l’autostrada a Napoli per protestare contro la chiusura dello stabilimento -