Whirlpool | nuove proteste degli operai | bloccato il raccordo autostradale

Leggi su 2anews

(Di mercoledì 28 ottobre 2020): glidello stabilimento di via Argine (la cui chiusura è stata annunciata per il 31 ottobre) in protesta sulla rampa dell’Autostrada A3.dello stabilimentodi Napoli. Come già successo più volte nell’ultimo anno e mezzo di incertezze, i lavoratori dello stabilimento di via Argine (che, come annunciato dai vertici italiani della multinazionale, cesserà la produzione da sabato 31 ottobre) hanno occupato la rampa dell’autostrada A3, bloccando il traffico. “Non arretreremo di un passo – dicono alcuni lavoratori a “Il Mattino” – perché le risposte le vogliamo oggi. Non intendiamo concedere altro tempo, siamo stanchi di parole e promesse. ...