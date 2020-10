Wekiwi: "Investire in rinnovabili è possibilità di rilancio per economia" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 28 ottobre 2020) su Notizie.it.

zazoomblog : Wekiwi: Investire in rinnovabili è possibilità di rilancio per economia - #Wekiwi: #Investire… - fisco24_info : Wekiwi: 'Investire in rinnovabili è possibilità di rilancio per economia' : - TV7Benevento : Wekiwi: 'Investire in rinnovabili è possibilità di rilancio per economia'... - fisco24_info : Wekiwi: 'Investire in rinnovabili è possibilità di rilancio per economia' : -

Ultime Notizie dalla rete : Wekiwi Investire Wekiwi: "Investire in rinnovabili è possibilità di rilancio per economia" Adnkronos Wekiwi: “Investire in rinnovabili è possibilità di rilancio per economia”

Roma, 28 ott. – (Adnkronos) – “Investire in energia rinnovabile è una delle possibilità per rilanciare l’economica”. Lo afferma Massimo Bello, ad di Wikiwi, in occasione del panel ‘Ripensare il ...

Consumi energetici, italiani attenti alla sostenibilità

Prenderanno parte al panel esperti e rappresentanti di aziende del settore come Massimo Bello, AD di Wekiwi (partner del festival), Angelica ... "Oggi è molto importante investire in sostenibilità, ...

Roma, 28 ott. – (Adnkronos) – “Investire in energia rinnovabile è una delle possibilità per rilanciare l’economica”. Lo afferma Massimo Bello, ad di Wikiwi, in occasione del panel ‘Ripensare il ...Prenderanno parte al panel esperti e rappresentanti di aziende del settore come Massimo Bello, AD di Wekiwi (partner del festival), Angelica ... "Oggi è molto importante investire in sostenibilità, ...