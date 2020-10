Watch Dogs: Legion su Xbox One X ha un bug che causa lo spegnimento della console (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Secondo quanto riferito, un bug di Watch Dogs Legion su Xbox One X causa lo spegnimento di alcune console.Se stavate pianificando di acquistare Watch Dogs Legion su Xbox One, potrebbe valere la pena aspettare fino a una patch post-lancio, poiché alcuni recensori in possesso del gioco hanno segnalato un "bug critico" che impedisce di continuare con il contenuto della storia. Secondo Keza MacDonald di Eurogamer.net e The Guardian, una missione specifica causa il surriscaldamento e lo spegnimento della console, rendendo impossibile continuare la campagna.Eurogamer.net afferma che "il problema si verifica intorno ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Secondo quanto riferito, un bug disuOne Xlodi alcune.Se stavate pianificando di acquistaresuOne, potrebbe valere la pena aspettare fino a una patch post-lancio, poiché alcuni recensori in possesso del gioco hanno segnalato un "bug critico" che impedisce di continuare con il contenutostoria. Secondo Keza MacDonald di Eurogamer.net e The Guardian, una missione specificail surriscaldamento e lo, rendendo impossibile continuare la campagna.Eurogamer.net afferma che "il problema si verifica intorno ...

