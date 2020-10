Vuelta a España 2020, si ritira Tom Dumoulin: “Potrei mettere a rischio la prossima stagione. Non è bello lasciare, ma è la scelta giusta” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Oggi, mercoledì 28 ottobre, andrà in scena l’ottava tappa della Vuelta a España 2020. Saranno 164 i chilometri da affrontare tra Logroño e l’Alto de Moncalvillo, per un arrivo in alta quota senza precedenti. La seconda parte della frazione odierna si preannuncia esplosiva. Sarà una giornata cruciale in ottica classifica generale, ma non sarà protagonista Tom Dumoulin, che ha annunciato su Twitter il proprio ritiro dalla competizione. LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: l’arrivo in salita sull’Alto de Moncalvillo è letale! Così Tom Dumoulin su Twitter: “Abbiamo deciso che lascerò la Vuelta. Io ed il nostro staff tecnico ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Oggi, mercoledì 28 ottobre, andrà in scena l’ottava tappa dellaa España. Saranno 164 i chilometri da affrontare tra Logroño e l’Alto de Moncalvillo, per un arrivo in alta quota senza precedenti. La seconda parte della frazione odierna si preannuncia esplosiva. Sarà una giornata cruciale in ottica classifica generale, ma non sarà protagonista Tom, che ha annunciato su Twitter il proprio ritiro dalla competizione. LIVEa España, la tappa di oggi in DIRETTA: l’arrivo in salita sull’Alto de Moncalvillo è letale! Così Tomsu Twitter: “Abbiamo deciso che lascerò la. Io ed il nostro staff tecnico ...

