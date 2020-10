Vuelta a España 2020 | l’intelligenza tattica di Richard Carapaz Si gestisce con sapienza e salva la maglia roja

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Uno spettacolo unico negli ultimi due chilometri dell’ottava tappa dellaa España. Il pubblico ha potuto assistere allo scontro diretto tra i due (al momento) contendenti per laRossa: il leader della classifica generalee il detentore del titolo Primoz Roglic. Lo sloveno è riuscito a spuntarla in cima all’Alto de Moncalvillo, ma l’ecuadoriano si è gestito al meglio, conservando la leadership. Intelligenzae tanto orgoglio per il capitano della INEOS Grenadiers. Oggi era di gran lunga meno performante rispetto al rivale diretto, ma è riuscito nonostante tutto a limitare i danni: soli 13” persi, più i 4” d’abbuono recuperati da Roglic. Nell’ultimo chilometro il ...