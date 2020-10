Vuelta a España 2020 | Daniel Martin | “Orgoglioso della mia prestazione Ho pagato l’attacco di Roglic”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)si è difeso egregiamente durante l’ottava tappadi Spagna. L’irlandese ha stretto i denti sul durissimo arrivo in salita di Alto de Moncalvillo e ha concluso la frazione di montagna al terzo posto, attardato di 19” dal vincitore Primoz Roglic. Ora il capitanoIsrael Start-Up Nation occupa il terzo posto in classifica generale, attardato di 28” dall’ecuadoriano Richard Carapaz.ha analizzato la suaodierna: “Quella di oggi è stata una tappa molto impegnativa. Quando la fuga è andata via non pensavo di lottare per la vittoria, ma Ineos e Movistar avevano ideee diverse e il ritmo è stato alto tutto il giorno. Mi sentivo bene ...