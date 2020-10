Vuelta 2020, troppo distacco: Dumoulin si ritira (Di mercoledì 28 ottobre 2020) MADRID - La Vuelta a Espana per Tom Dumoulin finisce in anticipo. Il corridore olandese di 29 anni della Jumbo-Visma ha deciso di ritirarsi prima dell'ottava tappa, l a Logrono-Alto de Moncalvillo di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) MADRID - Laa Espana per Tomfinisce in anticipo. Il corridore olandese di 29 anni della Jumbo-Visma ha deciso dirsi prima dell'ottava tappa, l a Logrono-Alto de Moncalvillo di ...

SpazioCiclismo : Partita la ottava tappa de #LaVuelta20! I primi attacchi non si fanno attendere - PaoloBMb70 : RT @RaiSport: ????? #Vuelta: #Dumoulin si ritira L'olandese: 'Mi sentivo già stanco all'inizio della corsa, non ha senso continuare' ?? http… - sportface2016 : #Vuelta2020 | Tom #Dumoulin si ritira dopo sette tappe - infoitsport : Vuelta a España 2020, si ritira Tom Dumoulin: “Potrei mettere a rischio la prossima stagione. Non è bello lasciare,… - alessio_gaudino : RT @Eurosport_IT: Abbandona uno dei favoriti della vigilia de @lavuelta #Dumoulin | #LaVuelta | #EurosportCICLISMO -