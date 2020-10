Voto anticipato e affluenza alle stelle | cosa insegna la storia delle elezioni Usa

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Arrivate nel pieno di una pandemia che vede gli Stati Uniti come il Paese più colpito al mondo in termini di contagi e di morti, dopo un anno caratterizzato da una dura recessione economica, dproteste sociali seguite alla morte di George Floyd e da un aumento della polarizzazione politica lepresidenziali statunitensi del 3 novembre si … InsideOver.

caroliarita : RT @ROBZIK: #Election2020 : boom del voto postale e anticipato. Hanno già votato quasi 70 milioni di americani (la metà di quanti votarono… - filotesa : RT @ROBZIK: #Election2020 : boom del voto postale e anticipato. Hanno già votato quasi 70 milioni di americani (la metà di quanti votarono… - ROBZIK : #Election2020 : boom del voto postale e anticipato. Hanno già votato quasi 70 milioni di americani (la metà di quan… - valmecs : @SkyTG24 @GiorgiaMeloni questo è un vero e proprio ricatto: “collaboriamo se si va al voto dopo l’emergenza”. L’opp… - Luca39316162 : RT @Marco_dreams: -La Corte del Texas limita i punti di raccolta delle schede di voto anticipato ad 1 solo per Contea. -Un impiegato delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Voto anticipato

Washington – Sono più di 71 milioni gli elettori americani che hanno votato in anticipo, quando manca meno di una settimana dall’Election Day. Si tratta di oltre la metà dei voti espressi in occasione ...Qui nemmeno Barack Obama riuscì nell'impresa nel 2008 e nel 2012. Ma la vera incognita di queste elezioni in era di pandemia è il peso del voto anticipato: già un numero record di oltre 64 milioni di ...