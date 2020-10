Volley, Trento ipoteca la qualificazione alla Champions League! Travolta la Dinamo Mosca nel preliminare (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Trento ha ipotecato la qualificazione alla Champions League 2020-2021 di Volley maschile. I dolomitici hanno letteralmente travolto la Dinamo Mosca con un roboante 3-0 (25-18; 25-13; 25-16) nel match valido per il secondo turno preliminare e ora sono vicinissimi all’accesso alla fase a gironi della massima competizione europea. Per completare la missione basterà sconfiggere il modesto Amriswil domani sera, obiettivo estremamente alla portata. Gli uomini di Angelo Lorenzetti, reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato, si erano presentati ad Amriswil (Svizzera) con tantissimi punti interrogativi, ma oggi hanno sfoderato una prestazione di lusso contro la forte ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020)hato laLeague 2020-2021 dimaschile. I dolomitici hanno letteralmente travolto lacon un roboante 3-0 (25-18; 25-13; 25-16) nel match valido per il secondo turnoe ora sono vicinissimi all’accessofase a gironi della massima competizione europea. Per completare la missione basterà sconfiggere il modesto Amriswil domani sera, obiettivo estremamenteportata. Gli uomini di Angelo Lorenzetti, reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato, si erano presentati ad Amriswil (Svizzera) con tantissimi punti interrogativi, ma oggi hanno sfoderato una prestazione di lusso contro la forte ...

