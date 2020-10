Volley, SuperLega: Milano-Perugia rinviata per Covid-19. Tre positività tra gli umbri. Anticipata Modena-Civitanova (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Arriva il primo rinvio per Covid-19 in SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Dopo sette giornate andate via abbastanza tranquillamente, purtroppo non si potrà giocare Milano-Perugia, anticipo dell’ottava giornata in programma sabato 31 ottobre (ore 18.00). All’interno della squadra umbra, infatti, ci sono più di tre positività al Coronavirus e dunque, come da regolamento, la partita non si può giocare. L’incontro è stato rinviato a data da destinarsi, va detto che si trattava di un big match: i Block Devils sono in testa alla classifica con sette vittorie all’attivo e un punto di vantaggio su Civitanova, avrebbero incrociato la terza forza della classe. Cambia anche parte del programma di questo turno: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Arriva il primo rinvio per-19 in, il massimo campionato italiano dimaschile. Dopo sette giornate andate via abbastanza tranquillamente, purtroppo non si potrà giocare, anticipo dell’ottava giornata in programma sabato 31 ottobre (ore 18.00). All’interno della squadra umbra, infatti, ci sono più di tre positività al Coronavirus e dunque, come da regolamento, la partita non si può giocare. L’incontro è stato rinviato a data da destinarsi, va detto che si trattava di un big match: i Block Devils sono in testa alla classifica con sette vittorie all’attivo e un punto di vantaggio su, avrebbero incrociato la terza forza della classe. Cambia anche parte del programma di questo turno: ...

