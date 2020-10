Volley femminile | Serie A1 | rinviate tre partite dell’ottava giornata Stasera solo tre incontri

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)è in programma l'ottavadellaA1 di, ma ben tresono statea data da destinarsi a causa delle troppe positività al Covid-19 (non si gioca in caso di più di tre casi per squadra). Cuneo-Brescia, Chieri-Trento, Perugia-Busto Arsizio non andranno in scena (i casi riguardano Cuneo, Trento, Busto Arsizio). A questo punto si giocheranno soltanto Firenze-Conegliano (ore 18.00), Monza-Bergamo (ore 19.30) e Novara-Casalmaggiore (ore 20.30). CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DIstefano.villa@oasport.it