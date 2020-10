Volley, Champions League 2020/2021: Trento stende Mosca in tre set al secondo turno (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’Itas Trentino vince il match contro la Dinamo Mosca, valido per il secondo turno di Champions League 2020/2021 di Volley maschile. La squadra italiana si è imposta sui russi con il punteggio di 3-0 (18-25, 13-25, 16-25), facendo un passo decisivo verso il passaggio del turno. Giovedì sera infatti si svolgerà l’ultima gara della Pool H, che vedrà sfidarsi Trento e i padroni di casa svizzeri dell’Amriswil: la formazione italiana parte favorita e in caso di vittoria conquisterebbe il passaggio del turno. La Dinamo Moscow, in testa al girone a pari punti con Trento, deve invece sperare in un passo falso dell’Itas. Do seguito la cronaca ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’Itas Trentino vince il match contro la Dinamo, valido per ildidimaschile. La squadra italiana si è imposta sui russi con il punteggio di 3-0 (18-25, 13-25, 16-25), facendo un passo decisivo verso il passaggio del. Giovedì sera infatti si svolgerà l’ultima gara della Pool H, che vedrà sfidarsie i padroni di casa svizzeri dell’Amriswil: la formazione italiana parte favorita e in caso di vittoria conquisterebbe il passaggio del. La Dinamo Moscow, in testa al girone a pari punti con, deve invece sperare in un passo falso dell’Itas. Do seguito la cronaca ...

