Vittorio Feltri propone il regalo di Natale per Conte: «Una bella lettera di dimissioni» | VIDEO

Giuseppe Conte nelle vesti di Babbo Natale su uno schermo, Vittorio Feltri sull'altro e la provocazione di Giordano: «Tu che regalo faresti a Conte?». Tempestiva la risposte del giornalista: «Una bella lettera di dimissioni che dovrebbe copiare e consegnare e andarsene fuori dai piedi perché non ne possiamo più di questa gestione scriteriata che non tiene conto che, come dicono gli esperti, ci si infetta soprattutto in casa». Verrebbe spontaneo domandare a Vittorio Feltri, però, come si porta il Covid in casa.

Dopo aver frequentato la scuola di giornalismo della Luiss a Roma, nel ’97 è al settimanale “il Borghese” diretto prima da Daniele Vimercati, poi da Federico Guiglia e infine da Vittorio Feltri. Nel ...

Temo, per Conte e i suoi sostenitori, che non basteranno a placare rabbia e quant’altro neppure i “ristori” deliberati da un apposito e omonimo decreto legge per compensare ristoranti e altre attività ...

