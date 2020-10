Vittoria Schisano cambia maestro: Marco De Angelis non torna a Ballando (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Vittoria Schisano a Ballando con le Stelle cambia maestro, in quanto Marco De Angelis dopo il malore non tornerà al programma. Milly Carlucci ha fatto un annuncio molto inaspettato per i fans di “Ballando con le Stelle“: la conduttrice ha annunciato che due maestri sono stati colpiti da un’intossicazione alimentare particolarmente grave che potrebbe compromettere … Leggi su viagginews (Di mercoledì 28 ottobre 2020)con le Stelle, in quantoDedopo il malore non tornerà al programma. Milly Carlucci ha fatto un annuncio molto inaspettato per i fans di “con le Stelle“: la conduttrice ha annunciato che due maestri sono stati colpiti da un’intossicazione alimentare particolarmente grave che potrebbe compromettere …

I problemi di salute di Marco, insegnante di Vittoria Schisano, appaiono più gravi tanto che è praticamente certa la sua assenza nella puntata di sabato 31 ottobre 2020. Dato che Vittoria Schisano è ...

Vittoria Schisano cambia maestro: Marco De Angelis non torna dopo il malore

In dubbio era la posizione, a questo punto, la posizione di Vittoria Schisano che attualmente è ad uno spareggio. Così è stata trovata una soluzione che potesse tutelare tutti. Milly Carlucci ha reso ...

