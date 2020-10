Vittoria Schisano ballerà da sola? – “Marco non sta affatto bene” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Vittoria Schisano ballerà da sola questo sabato? La showgirl è una delle concorrenti di Ballando con le Stelle 2020 e in queste ore ha voluto condividere una triste notizia con i fan. Vittoria Schisano infatti fa coppia con Marco De Angelis, ma il ballerino è a casa con la febbre alta. “Abbiamo fatto il tampone e siamo tutti negativi”, si è affrettata a precisare lei. Vittoria Schisano da sola, Marco De Angelis sta male Molti fan si sono appassionati alla coppia formata da Vittoria Schisano e Marco De Angelis e adesso dovranno fare i conti con una brutta notizia. Sui social, la showgirl ha deciso di rivelare un retroscena che riguarda il suo maestro. “Ha la febbre molto alta ... Leggi su giornal (Di mercoledì 28 ottobre 2020)ballerà daquesto sabato? La showgirl è una delle concorrenti di Ballando con le Stelle 2020 e in queste ore ha voluto condividere una triste notizia con i fan.infatti fa coppia con Marco De Angelis, ma il ballerino è a casa con la febbre alta. “Abbiamo fatto il tampone e siamo tutti negativi”, si è affrettata a precisare lei.da, Marco De Angelis sta male Molti fan si sono appassionati alla coppia formata dae Marco De Angelis e adesso dovranno fare i conti con una brutta notizia. Sui social, la showgirl ha deciso di rivelare un retroscena che riguarda il suo maestro. “Ha la febbre molto alta ...

Ultime Notizie dalla rete : Vittoria Schisano Il personaggio: “Sono Vittoria Schisano e se ho delle cose da dire le dico quando voglio” NapoliToday Ballando con le stelle

I problemi di salute di Marco, insegnante di Vittoria Schisano, appaiono più gravi tanto che è praticamente certa la sua assenza nella puntata di sabato 31 ottobre 2020. Dato che Vittoria Schisano è ...

Vittoria Schisano cambia maestro: Marco De Angelis non torna dopo il malore

In dubbio era la posizione, a questo punto, la posizione di Vittoria Schisano che attualmente è ad uno spareggio. Così è stata trovata una soluzione che potesse tutelare tutti. Milly Carlucci ha reso ...

