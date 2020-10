Vinci Casa 28 ottobre 2020: i numeri estratti nel concorso di oggi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Vinci Casa mercoledì 28 ottobre 2020. L’estrazione di mercoledì 28/10/2020 per il concorso “Vinci Casa” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle ore 20 offre l’opportunità di vincere una Casa e 200.000 euro. Ad oggi il concorso “Vinci Casa” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina dei numeri estratti in diretta live su Italia Sera. numeri estratti oggi: Se non visualizzi i numeri ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 ottobre 2020)mercoledì 28. L’estrazione di mercoledì 28/10/per il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle ore 20 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera.: Se non visualizzi i...

italiaserait : Vinci Casa 28 ottobre 2020: i numeri estratti nel concorso di oggi - LinkaTv : E' iniziato Resta a Casa e Vinci su #rai2 Clicca qui per classifica tweet: - Paky79254674 : @GBorzillo Io penso che tu quando vai a Madrid ti porto a casa 4 gol ok tu dici che vai e vinci - FenatoGiuseppe : @PirlaSaggezza ... Non ci badare.... Vinci e porta a casa. Per perdere c'è tempo... ?? - ArenaHomeDesign : ??PARTECIPA AL NOSTRO CONTEST e VINCI una RING LIGHT!?? ISTRUZIONI ?? ?? Divertendoci in casa, nemmeno ad Halloween far… -