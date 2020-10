Villas-Boas si sfoga: «Il Marsiglia non può prendere Guardiola. Purtroppo avete me» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) André Villas-Boas, allenatore del Marsiglia, si è sfogato dopo la sconfitta subita in Champions League contro il Manchester City André Villas-Boas, allenatore del Marsiglia, si è sfogato dopo la sconfitta subita in Champions League contro il Manchester City. «L’ultima volta che ho provato qualcosa di nuovo contro una squadra di questo livello, abbiamo perso 4-0 e mi avete massacrato. Tutte le scelte che faccio sembra che siano sbagliate. Il blocco alto, il blocco basso… Capisco che abbiamo questo rapporto franco, ma non dovete esagerare. Il City è il City. Hanno speso un miliardo in cinque anni. È una squadra che gioca molto bene, che ha un allenatore che è un fenomeno. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) André, allenatore del, si èto dopo la sconfitta subita in Champions League contro il Manchester City André, allenatore del, si èto dopo la sconfitta subita in Champions League contro il Manchester City. «L’ultima volta che ho provato qualcosa di nuovo contro una squadra di questo livello, abbiamo perso 4-0 e mimassacrato. Tutte le scelte che faccio sembra che siano sbagliate. Il blocco alto, il blocco basso… Capisco che abbiamo questo rapporto franco, ma non dovete esagerare. Il City è il City. Hanno speso un miliardo in cinque anni. È una squadra che gioca molto bene, che ha un allenatore che è un fenomeno. ...

