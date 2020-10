Viky Varga super elegante | scatto da paura | “Esco così per pranzo visto che in Italia…”

Leggi su golssip

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) "Esco così adato che cenare fuori non è più un'opzione in Italia". Viktoriaha postato un nuovosu Instagram. La modella ungherese e compagna dell'attaccante Graziano Pellé ha lasciato senza parole ancora una volta i suoi fan con una foto che la immortala con un abito bianco.Laha scherzato sul nuovo Dpcm, in vigore da ieri, che non consente di cenare fuori.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CG4V4QDrQ6d/"da: “Esco così perche in Italia…” Golssip.