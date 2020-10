VIDEO | Violenza donne, Cristiana Rossi: “Sentenze di assoluzione per pregiudizi culturali” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA – “L’ultimo atto della mia storia giudiziaria è la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma, in seguito al ricorso contro la sentenza di assoluzione di primo grado e dopo due anni di rinvii, che conferma l’assoluzione del mio ex per tutti i capi d imputazione: lesioni, violenza domestica, stalking aggravato verso la minore, e anche l’articolo 570 sulla violazione obblighi assistenziali”. A parlare, intervistata dall’agenzia Dire, è Cristiana Rossi, mamma coraggio che, insieme al Pubblico Ministero Silvia Pirro, ha ripercorso la sua storia per DireDonne: l’uscita dalla violenza domestica e l’esser riuscita a difendere da sola sua figlia e a mantenerne la custodia. Come presidente dell’associazione So.Germa Cristiana Rossi ha deciso di mettere la sua storia a servizio di altre donne: “Un punto che accomuna molti procedimenti giudiziari come il mio è dato dai pregiudizi culturali ancora molto vivi che ci sono verso le donne vittime di violenza e che sono utilizzati nei tribunali per arrivare all’archiviazione o all’assoluzione. I fatti sono accertati- puntualizza sul suo caso- Eppure le sentenze minano la mia credibilità. La nota dolente è che la donna vittima di violenza si ritrova così a vivere quella che viene definita ‘vittimizzazione secondaria’”. Ma nonostante tutto resta forte l’appello a denunciare: “E’ il primo passo, per noi e per i nostri figli. Denunciare- ha ribadito- vuol dire mettere la prima pietra per un nuovo inizio”. MALTRATTAMENTO: SERIE DI CONDOTTE PER SOTTOMETTERE Leggi su dire (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA – “L’ultimo atto della mia storia giudiziaria è la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma, in seguito al ricorso contro la sentenza di assoluzione di primo grado e dopo due anni di rinvii, che conferma l’assoluzione del mio ex per tutti i capi d imputazione: lesioni, violenza domestica, stalking aggravato verso la minore, e anche l’articolo 570 sulla violazione obblighi assistenziali”. A parlare, intervistata dall’agenzia Dire, è Cristiana Rossi, mamma coraggio che, insieme al Pubblico Ministero Silvia Pirro, ha ripercorso la sua storia per DireDonne: l’uscita dalla violenza domestica e l’esser riuscita a difendere da sola sua figlia e a mantenerne la custodia. Come presidente dell’associazione So.Germa Cristiana Rossi ha deciso di mettere la sua storia a servizio di altre donne: “Un punto che accomuna molti procedimenti giudiziari come il mio è dato dai pregiudizi culturali ancora molto vivi che ci sono verso le donne vittime di violenza e che sono utilizzati nei tribunali per arrivare all’archiviazione o all’assoluzione. I fatti sono accertati- puntualizza sul suo caso- Eppure le sentenze minano la mia credibilità. La nota dolente è che la donna vittima di violenza si ritrova così a vivere quella che viene definita ‘vittimizzazione secondaria’”. Ma nonostante tutto resta forte l’appello a denunciare: “E’ il primo passo, per noi e per i nostri figli. Denunciare- ha ribadito- vuol dire mettere la prima pietra per un nuovo inizio”. MALTRATTAMENTO: SERIE DI CONDOTTE PER SOTTOMETTERE

La verità sul video modificato solo per infangare i poliziotti

La frase "cerchiamo di ammazzarli col fumo" modificata in "cerchiamo di ammazzarne qualcuno" per provocare una precisa reazione emotiva contro la Polizia ...

