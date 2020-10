VIDEO Italia-Danimarca 1-3: highlights, gol e sintesi. Azzurre sconfitte ad Empoli (Di mercoledì 28 ottobre 2020) highlights Italia-Danimarca 1-3 L‘Italia del calcio femminile ha perso ieri per 1-3 la prima delle due sfide decisive contro la Danimarca per determinare la Nazionale che avrà accesso diretto alla fase finale degli Europei del 2021: le Azzurre sono state sconfitte allo stadio Castellani di Empoli. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lisa Guglielmi LPS Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020)1-3 L‘del calcio femminile ha perso ieri per 1-3 la prima delle due sfide decisive contro laper determinare la Nazionale che avrà accesso diretto alla fase finale degli Europei del 2021: lesono stateallo stadio Castellani di. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lisa Guglielmi LPS

giroditalia : 21 amazing stages. Take a look at all the victories of #Giro 2020! | 21 tappe incredibili. Guarda il video con tutt… - simone_paciello : E intanto dei delinquenti spaccano e derubano la vetrina di #gucci ! Queste persone non c’entrano nulla con le mani… - team_world : Per fortuna che ci sei tu Harry Styles in questo 2020 ?? GRAZIE per aver scelto l'Italia ???? come set di #Golden GRA… - spearbinslight : RT @SimoneAlliva: #omofobia questa è la realtà delle persone #Lgbt in Italia. Camilla ha 23 anni, lavora come infermiera. Da tempo vive un… - giuseppecastel6 : Questo il video del nuovo appuntamento con le interviste targate Nuovo Giornale Nazionale, curate da Giuseppe Caste… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Italia Rivolte in Italia: la mappa ei video di scontri e incidenti The Wam Roma, Piazza del Popolo: scontri tra polizia e manifestanti VIDEO

La Procura di Milano aprirà un’indagine. Possibile una “regia comune”, con un collegamento tra gruppi ultrà di tutta Italia. Oggi il comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza. Il ministro ...

Uomini e Donne, la scelta estrema di Sirius: "Addio, Italia", una cannonata per Gemma Galgani

Con un video Nicola Vivarelli, alias Sirius, annuncia di lasciare l’Italia. “Ho preparato i bagagli. Ho il volo da Firenze per Amsterdam e poi New York. Dormirò lì e poi ripartirò”, racconta ai fan ...

La Procura di Milano aprirà un’indagine. Possibile una “regia comune”, con un collegamento tra gruppi ultrà di tutta Italia. Oggi il comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza. Il ministro ...Con un video Nicola Vivarelli, alias Sirius, annuncia di lasciare l’Italia. “Ho preparato i bagagli. Ho il volo da Firenze per Amsterdam e poi New York. Dormirò lì e poi ripartirò”, racconta ai fan ...