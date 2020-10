VIDEO | Governo, ecco il lodo Pisicchio: “Una Bicamerale Emergenza Covid, con presidenza all’opposizione” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA – Si avvicina la possibilita’ di un nuovo lockdown e la politica sperimenta un clima di concordia nazionale. Il segretario del Pd Nicola Zingaretti apre alla collaborazione con le opposizioni. Silvio Berlusconi si dice pronto a votare al Senato i provvedimenti che vanno nell’interesse del Paese. Ma come dare forma a questo nuovo tipo di intesa senza stravolgere l’assetto e il segno politico del governo guidato da Giuseppe Conte? Al ‘rebus’ risponde Pino Pisicchio. Saggista, docente universitario, ex parlamentare e uomo di governo con 24 anni di esperienza alle spalle, interpellato dall’agenzia Dire propone di dare vita a una Bicamerale Emergenza Covid, la cui presidenza sia assegnata all’opposizione. Leggi su dire (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA – Si avvicina la possibilita’ di un nuovo lockdown e la politica sperimenta un clima di concordia nazionale. Il segretario del Pd Nicola Zingaretti apre alla collaborazione con le opposizioni. Silvio Berlusconi si dice pronto a votare al Senato i provvedimenti che vanno nell’interesse del Paese. Ma come dare forma a questo nuovo tipo di intesa senza stravolgere l’assetto e il segno politico del governo guidato da Giuseppe Conte? Al ‘rebus’ risponde Pino Pisicchio. Saggista, docente universitario, ex parlamentare e uomo di governo con 24 anni di esperienza alle spalle, interpellato dall’agenzia Dire propone di dare vita a una Bicamerale Emergenza Covid, la cui presidenza sia assegnata all’opposizione.

Sport, l'assessore Camassa scrive al Governo: «Riaprire piscine e palestre». Dpcm, protesta dei ristoratori a Siracusa, "non siamo i ..."

Il cellulare si rompe, 16enne si toglie la vita perché non può più seguire le lezioni online

Un adolescente di 16 anni, Rohit Varak, si è tolto la vita dopo aver rotto accidentalmente l’unico cellulare di famiglia che gli permetteva di poter seguire le lezioni online a distanza dopo la chius ...

