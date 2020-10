VIDEO | “Ci togliete anche le mutande”: bariste da Bologna mandano slip mutande a Conte (Di mercoledì 28 ottobre 2020) BOLOGNA – Il settore dei bar e dei ristoranti lasciato in mutande dall’ultimo Dpcm? Macchè, peggio. “Ci stanno togliendo anche queste“, dice Simonetta sventolando un paio di slip davanti al bar che gestisce insieme ad altre tre socie, il “Miky e Max” di via Orfeo, a Bologna. Sui tavolini del dehor, a metà mattinata, ci sono bevande e salatini da offrire ai passanti: “Un aperitivo simbolico in un orario strano, perchè in realtà così ci costringono a fare così”, spiega Simonetta. Di mutande ci sono quelle disegnate appese sul dehor e poi quelle, vere, alzate in aria dalle socie del locale: “Il nostro non è un gesto di protesta, ma un gesto per far vedere che se prima ci avevano lasciato in mutande, adesso manco quelle– sottolinea Simonetta- quindi facciamo un pacchettino e le mandiamo al Governo“. Anzi, “io le mando a Conte“, si spinge più in là un’altra socia di “Miky e Max”. Previous Next “CON LA CHIUSURA ALLE 18 PERDIAMO METÀ DELL’INCASSO GIÀ RIDOTTO” Leggi su dire (Di mercoledì 28 ottobre 2020) BOLOGNA – Il settore dei bar e dei ristoranti lasciato in mutande dall’ultimo Dpcm? Macchè, peggio. “Ci stanno togliendo anche queste“, dice Simonetta sventolando un paio di slip davanti al bar che gestisce insieme ad altre tre socie, il “Miky e Max” di via Orfeo, a Bologna. Sui tavolini del dehor, a metà mattinata, ci sono bevande e salatini da offrire ai passanti: “Un aperitivo simbolico in un orario strano, perchè in realtà così ci costringono a fare così”, spiega Simonetta. Di mutande ci sono quelle disegnate appese sul dehor e poi quelle, vere, alzate in aria dalle socie del locale: “Il nostro non è un gesto di protesta, ma un gesto per far vedere che se prima ci avevano lasciato in mutande, adesso manco quelle– sottolinea Simonetta- quindi facciamo un pacchettino e le mandiamo al Governo“. Anzi, “io le mando a Conte“, si spinge più in là un’altra socia di “Miky e Max”. Previous Next “CON LA CHIUSURA ALLE 18 PERDIAMO METÀ DELL’INCASSO GIÀ RIDOTTO”

