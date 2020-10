VIDEO Borussia Dortmund Zenit HIGHLIGHTS (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Partita molto interessante quella tra Borussia Dortmund e Zenit, seconda sfida del girone di Champions League: GLI HIGHLIGHTS SARANNO DISPONIBILI POCO DOPO LA FINE DELLA PARTITA. Giornal.it. Leggi su giornal (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Partita molto interessante quella tra, seconda sfida del girone di Champions League: GLISARANNO DISPONIBILI POCO DOPO LA FINE DELLA PARTITA. Giornal.it.

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME Riparte il nostro cammino europeo e c'è solo un modo per arrivare preparati al calcio d'ini… - Claudio_DjTony : RT @perchetendenza: 'Vinicius': Perché durante l'intervallo di Borussia Mönchengladbach-Real Madrid Benzema ha chiesto a Mendy di non passa… - RobRiva_SOA : RT @perchetendenza: 'Vinicius': Perché durante l'intervallo di Borussia Mönchengladbach-Real Madrid Benzema ha chiesto a Mendy di non passa… - Serra92Gianlu : RT @perchetendenza: 'Vinicius': Perché durante l'intervallo di Borussia Mönchengladbach-Real Madrid Benzema ha chiesto a Mendy di non passa… - BracamonteW : RT @CB_Ignoranza: “Fratello non passarla a Vinicius. Te lo chiedo in ginocchio. Non gioca per noi, ma contro'. Così Benzema parlava al co… -