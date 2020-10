VIDEO | Anche a Pesaro in piazza contro il governo | gli esercenti | “O lavoro o risorse adeguate”

Leggi su dire

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) PESARO – Sono scesi in piazza per esprimere la propria contrarietà all’ultimo Dpcm varato dal Governo Conte. Tra loro ristoratori, esercenti, agenzie di viaggio, operatori della cultura, gestori di palestre, piscine e scuole di danze che si sono dati appuntamento questa mattina in piazza del Popolo a Pesaro per partecipare alla manifestazione indetta da Confcommercio e Fipe nel rispetto delle norme sul distanziamento e sull’utilizzo delle mascherine. Esponevano striscioni come ‘Con-Te alla rovina’, ‘Se chiudere è un diritto non pagare le tasse è un dovere’ o ‘Il covid non chiude alle 18’ e, dopo un minuto di silenzio per le attività che rischiano il fallimento, hanno strappato sotto la sede del Municipio i cartelli con scritto ‘Tasse’.